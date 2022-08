Orion della missione Artemis I decolla per la Luna il 29 agosto: ecco l’orario e come seguire l’evento (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tre “passi da gigante” che ci riporteranno sul nostro amato satellite, la Luna, e che avranno inizio il 29 agosto 2022. Si parte con Artemis I, la prima missione del nuovo programma spaziale il cui scopo è riportare gli esseri umani a calpestare il suolo Lunare. Artemis I ai blocchi di partenza – 24822 www.computermagazine.itArtemis I è alle porte: il 29 agosto 2022, alle ore 14:33 italiane, partirà il razzo che darà il via al nuovo corso di missioni con protagonista la Luna. Sarà, come accaduto per le prime missioni di Apollo, un test per verificare la portata del razzo, che partirà senza equipaggio alla volta del nostro satellite. In caso di maltempo presso il J.F.Kennedy, in Florida, la missione ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tre “passi da gigante” che ci riporteranno sul nostro amato satellite, la, e che avranno inizio il 292022. Si parte conI, la primadel nuovo programma spaziale il cui scopo è riportare gli esseri umani a calpestare il suolore.I ai blocchi di partenza – 24822 www.computermagazine.itI è alle porte: il 292022, alle ore 14:33 italiane, partirà il razzo che darà il via al nuovo corso di missioni con protagonista la. Sarà,accaduto per le prime missioni di Apollo, un test per verificare la portata del razzo, che partirà senza equipaggio alla volta del nostro satellite. In caso di maltempo presso il J.F.Kennedy, in Florida, la...

