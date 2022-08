Onana Milan, è arrivata la prima offerta ufficiale: tutti i dettagli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Onana Milan, il club rossonero ha presentato la prima offerta ufficiale per il centrocampista: i dettagli Claudio Raimondi, dagli studi di Sportmediaset, ha fatto il punto sul mercato del Milan, concentrandosi in particolar modo sul possibile acquisto di Onana. L’ANALISI – «Avanti tutta su Onana del Bordeaux. Oggi il Milan ha presentato un’offerta ai francesi di 5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita dato che il prestito con diritto di riscatto era stato rifiutato. Il Bordeaux chiede 10 milioni ma data la retrocessione in Ligue 2 e dati i problemi finanziari, potrebbe anche accontentarsi di meno. Il buco lasciato da Franck Kessie va coperto» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022), il club rossonero ha presentato laper il centrocampista: iClaudio Raimondi, dagli studi di Sportmediaset, ha fatto il punto sul mercato del, concentrandosi in particolar modo sul possibile acquisto di. L’ANALISI – «Avanti tutta sudel Bordeaux. Oggi ilha presentato un’ai francesi di 5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita dato che il prestito con diritto di riscatto era stato rifiutato. Il Bordeaux chiede 10 milioni ma data la retrocessione in Ligue 2 e dati i problemi finanziari, potrebbe anche accontentarsi di meno. Il buco lasciato da Franck Kessie va coperto» L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : Alla scoperta di Jean #Onana, centrocampista del #Bordeaux che ha stregato il #Milan. Potrebbe arrivare a Milanello… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, no del @girondins al prestito di #Onana. I rossoneri decideranno se presentare un’offert… - lucabianchin7 : Il Bordeaux per Jean #Onana non concede il prestito. Il #Milan deve decidere se acquistarlo a titolo definitivo opp… - CalcioNews24 : Prima offerta del #Milan per l'acquisto di #Onana ?? - repubblica : Calciomercato, le ultime news di oggi: Mourinho vuole Zakaria, Milan in pressing su Onana. Il Chelsea su Leao [di G… -