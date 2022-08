Omicidio Darya Dugina, Papa Francesco: ” Nella guerra pagano gli innocenti”. Kiev: ” Non era vittima incolpevole” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Penso alla povera ragazza volata in aria per una bomba sotto il sedile della macchina a Mosca”. Così Papa Francesco si è espresso sul caso di Darya Dugina morta in un attentato a Mosca che secondo i russi sarebbe stato commesso da una donna membro del battaglione Azov. Parlando all’udienza generale, il Pontefice ha colto l’occasione per parlare della guerra in Ucraina, entrando nel merito della questione dell’uccisione della figlia dell’ideologo russo Aleksandr Dugin. “Gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti! – ha proseguito il Pontefice- Pensiamo a questa realtà e diciamoci l’un l’altro la guerra è una pazzia. E coloro che guadagnano con la guerra, con il commercio delle armi, sono dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Penso alla povera ragazza volata in aria per una bomba sotto il sedile della macchina a Mosca”. Cosìsi è espresso sul caso dimorta in un attentato a Mosca che secondo i russi sarebbe stato commesso da una donna membro del battaglione Azov. Parlando all’udienza generale, il Pontefice ha colto l’occasione per parlare dellain Ucraina, entrando nel merito della questione dell’uccisione della figlia dell’ideologo russo Aleksandr Dugin. “Glila, gli! – ha proseguito il Pontefice- Pensiamo a questa realtà e diciamoci l’un l’altro laè una pazzia. E coloro che guadagnano con la, con il commercio delle armi, sono dei ...

