Oltre 130 miliardi investiti nelle “bombe di Co2” russe. I soldi vengono soprattutto dalla grande finanza Usa e inglese (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le chiamano “bombe di anidride carbonica”. Sono i progetti di estrazione di combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) che, se realizzati, possono generare almeno un miliardo di tonnellate di Co2, il triplo delle emissioni annuali di un paese come la Gran Bretagna. L’Agenzia internazionale per l’energia, entità non particolarmente ostile all’industria petrolifera, ha avvisato qualche mese fa che, per sperare di raggiungere gli obiettivi di contenimento dell’aumento delle temperature previsti dagli accordi di Parigi, sarebbe necessario azzerare da subito qualsiasi investimento in fonti fossili. Nessuno sembra ascoltare questo appello accorato. Anzi, le “bombe al carbonio” raccolgono finanziamenti miliardari. Quaranta di questi “progetti killer” per qualsiasi velleità di riduzione delle emissioni si trovano in Russia e 19 sono massicciamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le chiamano “di anidride carbonica”. Sono i progetti di estrazione di combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) che, se realizzati, possono generare almeno un miliardo di tonnellate di Co2, il triplo delle emissioni annuali di un paese come la Gran Bretagna. L’Agenzia internazionale per l’energia, entità non particolarmente ostile all’industria petrolifera, ha avvisato qualche mese fa che, per sperare di raggiungere gli obiettivi di contenimento dell’aumento delle temperature previsti dagli accordi di Parigi, sarebbe necessario azzerare da subito qualsiasi investimento in fonti fossili. Nessuno sembra ascoltare questo appello accorato. Anzi, le “al carbonio” raccolgono finanziamenti miliardari. Quaranta di questi “progetti killer” per qualsiasi velleità di riduzione delle emissioni si trovano in Russia e 19 sono massicciamente ...

fattoquotidiano : Oltre 130 miliardi investiti nelle “bombe di Co2” russe. I soldi vengono soprattutto dalla grande finanza Usa e ing… - dordule : @irreverent_the @witch_please Però prendi poco eh, come con isee oltre 40k, credo sui 130 al mese - Etrurianews : TARQUINIA – A Tarquinia il record di meno quantità di pioggia caduta nel 2022 fino ad oggi. Sono oltre 130 gli eve… - paolozamburlini : @Beverari_M @Nmarru Questa è la consistenza degli impianti FTV in ITA. Oltre 1milione. Fino a 100 kW connessi a ret… - Max1969Av : @Teacherwhocare Non è una risposta strana, io in una casa normale di 130 mq non supero 100-150 euro e non vivo cert… -