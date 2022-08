Nuoto, uno dei segreti del successo dell’Italia: il lavoro sugli allenatori (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lavorare non solo sui primattori, ma anche su chi deve plasmarli. Sul Corriere dello Sport, alcuni giorni fa, è stato toccato un tema molto interessante riguardante uno dei segreti del successo dell’Italia del Nuoto agli Europei 2022 a Roma. I numeri sono stati un record e spiegarli solo per l’assenza di Russia e Bielorussa e per alcune defezioni delle compagini francese e britannica non rende giustizia al lavoro fatto nel Bel Paese. Se è vero che la Nazionale guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini ha sempre più i crismi di una squadra in stile USA, per la mentalità e voglia di vincere, nello stesso tempo il processo di crescita non ha riguardato solo gli atleti nel loro darsi agonistico, ma anche tecnici e allenatori. Come spiegato dallo stesso Butini nell’intervista fatta al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lavorare non solo sui primattori, ma anche su chi deve plasmarli. Sul Corriere dello Sport, alcuni giorni fa, è stato toccato un tema molto interessante riguardante uno deideldelagli Europei 2022 a Roma. I numeri sono stati un record e spiegarli solo per l’assenza di Russia e Bielorussa e per alcune defezioni delle compagini francese e britannica non rende giustizia alfatto nel Bel Paese. Se è vero che la Nazionale guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini ha sempre più i crismi di una squadra in stile USA, per la mentalità e voglia di vincere, nello stesso tempo il processo di crescita non ha riguardato solo gli atleti nel loro darsi agonistico, ma anche tecnici e. Come spiegato dallo stesso Butini nell’intervista fatta al ...

