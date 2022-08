Nunzio di Amici | che fine ha fatto? La notizia sul discusso ballerino è pubblica

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Chehadi. Dopo la sua fortunata partecipazione ad21 perStancampiano si sono spalancate le porte del successo e forse anche l’amore. Non solo infatti ildi latino-americano sembra aver trovato l’amore con la collega Cosmary Fasanelli, ex di un altro volto di, il cantante Alex. I due si erano conosciuti proprio nella scuola dima a luglio è arrivata la conferma dell’addio. Durante un’intervista rilasciata a Casa Chi il cantante avevaintendere che le cose con la fidanzata non stavano andando bene e allanche Cosmary era stata costretta a parlare, chiedendo però ai fan di essere comprensivi: “Vi prego di rispettare questo momento, ...