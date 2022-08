Notte della Taranta 2022, a condurre sarà Madame (Di mercoledì 24 agosto 2022) sarà Madame a condurre la Notte della Taranta 2022 che si annuncia scoppiettante con la presenza di Elodie, Marco Mengoni e Stromae Grande attesa per la Notte della Taranta 2022 che si svolgerà sabato 27 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. sarà Madame a condurre la serata. La cantautrice vestirà per la prima volta queste, per lei, inediti vesti. Il cast è molto ricco, con la presenza di Elodie e Marco Mengoni, nomi di punta dell’attuale scena pop italiana e mattatori di quest’estate con le rispettive hit Tribale e No Stress. I due artisti sono stati invitati dall’amico e per l’occasione Maestro Concertatore Dario Faini, in arte Dardust, che è ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022)lache si annuncia scoppiettante con la presenza di Elodie, Marco Mengoni e Stromae Grande attesa per lache si svolgerà sabato 27 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce.la serata. La cantautrice vestirà per la prima volta queste, per lei, inediti vesti. Il cast è molto ricco, con la presenza di Elodie e Marco Mengoni, nomi di punta dell’attuale scena pop italiana e mattatori di quest’estate con le rispettive hit Tribale e No Stress. I due artisti sono stati invitati dall’amico e per l’occasione Maestro Concertatore Dario Faini, in arte Dardust, che è ...

GiovaQuez : “Perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta” #Ukraine’s National Flag day - repubblica : Se il cane abbaia di notte i vicini vanno risarciti. La decisione della Cassazione [di Olivia Dabbene] - DPCgov : Oggi il nostro pensiero più commosso va a chi da quella notte di sei anni fa non è più tra noi, a chi ha perso tutt… - t4lkmedown : ascolto cheers a tutte le ore del giorno e della notte arriverò ad odiarla di questo passo - CarmeloMontana2 : RT @collettiva_news: In occasione dell'anniversario dell'omicidio di #JerryMasslo, il giovane sudafricano che era venuto a lavorare in Ital… -