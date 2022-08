Noemi ferma il concerto e minaccia il fan | “Guarda che scendo” Cos’è successo – VIDEO

emifriends : NOOOOO NOEMI noemi non hai soldi ne posto in libreria FERMA NOEMI FERMA -

Tutto Notizie

Fatica a rimanerein un luogo, a Roma per la precisione, e a organizzare il dopo che verrà ... Il silenzio del capitano e gli avvistamenti con. La decisione di Ilary in vista di settembre . ...Ilary Blasi non si, continua la sua fuga dal ciclone mediatico dopo la separazione con Francesco Totti . Nuova ... eraBocchi Gli indizi che (forse) svelano il giallo ù Ilaty Blasi, fuga in ... Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più innamorati: come li hanno beccati nel cuore della notte L'amatissima cantante di Sanremo ha fermato all'improvviso la sua esibizione per riprendere un fan: "Guarda che scendo, eh!".Che scoop a Estate in diretta. Carolina Rey svela che ha la villa vicino a quella di Noemi e lì c'era Totti E adesso i dubbi su Totti a casa di Noem i restano pochissimi con lo scoop lanciato da Carol ...