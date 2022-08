No! Robert F. Kennedy Jr. non ha dimostrato alla Corte Suprema Usa che i vaccini anti Covid causino «danni irreparabili» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Secondo diversi post che circolano su Facebook, l’avvocato ambientale Robert F. Kennedy Jr, nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy avrebbe vinto una «causa contro tutti i lobbisti farmaceutici». Kennedy è noto per le sue posizioni antivacciniste, ed è alla guida di un gruppo no vax molto popolare: Children Health’s Defence. L’uomo ha fatto causa agli Stati Uniti in materia di vaccini. Il caso, però non riguardava la sicurezza dei medicinali, ma un diverbio riguardo le informazioni richieste dall’associazione di Kennedy all’HHS (Dipartimento di Sicurezza e dei Servizi Umani). Per chi ha fretta: Una società di Robert F. Kennedy Jr. ha effettivamente vinto una causa contro gli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Secondo diversi post che circolano su Facebook, l’avvocato ambientaleF.Jr, nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti J.F.avrebbe vinto una «causa contro tutti i lobbisti farmaceutici».è noto per le sue posizioniste, ed èguida di un gruppo no vax molto popolare: Children Health’s Defence. L’uomo ha fatto causa agli Stati Uniti in materia di. Il caso, però non riguardava la sicurezza dei medicinali, ma un diverbio riguardo le informazioni richieste dall’associazione diall’HHS (Dipartimento di Sicurezza e dei Servizi Umani). Per chi ha fretta: Una società diF.Jr. ha effettivamente vinto una causa contro gli ...

