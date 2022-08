Nissan - Stop alla produzione di motori endotermici in Inghilterra e negli Usa

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Laha annunciato l'intenzione di riorganizzare la propriadiin diversi dei propri stabilimenti. A Sunderland, in, la Casa giapponese cesserà di realizzare le testate destinateRenault a partire dall'inizio del 2024, senza che però questo comporti la perdita di posti di lavoro grazie al reimpiego dei dipendenti (circa 250) in altre attività. La Renault, infatti, avrebbe individuato a questo scopo un altro fornitore, nel quadro di un piano pluriennale di riduzione dei costi.Stati Uniti saranno invece sospese l'anno prossimo le attività dello stabilimento di Decherd, nel Tennessee, dove laassembla propulsori da condividere con la Mercedes, nell'attesa dell'annuncio di prodotti futuri. L'impianto è stato aperto nel ...

L'impianto è stato aperto nel 2014, nel quadro dell'accordo tra l'alleanza Renault -e la Daimler, con lo scopo di produrre 250 mila motori all'anno, ma non è andato oltre il 35% della sua ...