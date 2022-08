Niente incontro tra il Patriarca Kirill e Papa Francesco. Il capo della chiesa ortodossa russa non andrà in Kazakistan per il Congresso delle religioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il prossimo 14 e 15 settembre, in Kazakistan, si terrà il VII Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. Un’occasione per incontrare e confrontarsi con i rappresentati dei culti più importanti in un periodo di crisi e guerra. Tuttavia, come riferito dal metropolita Antonij di Volokolamsk, il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill non ci sarà. E di conseguenza, ha puntualizzato a Ria Novosti il capo del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, non incontrerà Papa Francesco. Il pontefice è atteso a Nur-Sultan dal 13 al 15 settembre. Anche Monsignor Paul Richard Gallagher aveva aperto all’incontro con il Patriarca ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il prossimo 14 e 15 settembre, in, si terrà il VIIdei leadermondiali e tradizionali. Un’occasione per incontrare e confrontarsi con i rappresentati dei culti più importanti in un periodo di crisi e guerra. Tuttavia, come riferito dal metropolita Antonij di Volokolamsk, ildi Mosca e di tutte le Russienon ci sarà. E di conseguenza, ha puntualizzato a Ria Novosti ildel Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne delto di Mosca, non incontrerà. Il pontefice è atteso a Nur-Sultan dal 13 al 15 settembre. Anche Monsignor Paul Richard Gallagher aveva aperto all’con il...

