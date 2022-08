Niaf | gli italo-americani scelgono la Toscana come Regione d’Onore del 2022

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La National Italian American Foundation () sceglie la la. Ogni anno, spiega in una nota la, la Fondazioneamericana collabora con unaitaliana promuovendone la cultura, gli affari e il turismo negli Stati Uniti durante l’anno. Per celebrare la, lasarà premiata al 47° Gala dellache si terrà il 29 ottobre a Washington, D.C. “I legami storici tra lae gli Stati Uniti sono ricchi – afferma il Chairman Robert E. Carlucci -. Ho avuto l’onore di incontrare Eugenio Giani, presidente della, a Firenze a giugno, dove abbiamo discusso ...

I rappresentanti della Toscana nei campus di quest'anno saranno invitati al gala per il 48° anniversario della Niaf, dal 13 al 15 ottobre 2023. Gli studenti candidati devono avere origini italo-americane.