Nel Duomo di Monreale, il concerto corale del Festival Internazionale "Salve Regina Coelitum" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Monreale – Si svolgerà nella magnifica cornice del Duomo di Monreale, Patrimonio Unesco e già cattedrale di Santa Maria Nuova, domenica 28 agosto 2022, alle ore 16:30, il secondo concerto corale del IX Festival corale Internazionale di Musica Sacra Mariana facente parte del Cartellone "Salve Regina Coelitum", organizzato dalla Federcori (Davide Recchia Presidente), Chorus Inside International e dalla Associazione Regionale Chorus Inside Sicilia sotto la presidenza e direzione artistica del Bagherese Salvatore Di Blasi. Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso i fondi Extra Fus, e gode del patrocinio della Presidenza dell'Ars. Questo saluto mariano, il ...

