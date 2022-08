Napoli Navas, visite mediche già domani? Le ultime (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kaylor Navas potrebbe diventare presto un nuovo giocatore del Napoli, addirittura sarebbero fissate per domani le visite mediche Kaylor Navas potrebbe diventare presto un nuovo giocatore del Napoli, addirittura sarebbero fissate per domani le visite mediche. Questa l’indiscrezione lanciata da Radio Radio, emittente di Roma, che si dice sicura del fatto che le visite del portiere costaricano siano già state fissate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kaylorpotrebbe diventare presto un nuovo giocatore del, addirittura sarebbero fissate perleKaylorpotrebbe diventare presto un nuovo giocatore del, addirittura sarebbero fissate perle. Questa l’indiscrezione lanciata da Radio Radio, emittente di Roma, che si dice sicura del fatto che ledel portiere costaricano siano già state fissate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Navas, voglia di #Napoli: aspetta il via libera e intanto chiede a #Donnarumma informazioni sulla città - calciomercatoit : ?? - sportmediaset : Napoli a Parigi, sprint finale per Navas e Fabian Ruiz #SportMediaset #Mercato #Napoli #Psg #Navas #Ruiz - CalcioNews24 : #Navas domani possibile arrivo a Roma per le visite??? - FaCa1992 : RT @angianna78: Dopo Ndombele, Raspadori, Navas, Giuntoli porta a #Napoli anche i Coldplay Nel 2022 re indiscusso del mercato. Nel 2023 pu… -