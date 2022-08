Napoli, CdS: “Meret tre mesi ad aspettare il rinnovo mancato” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS su la questione Meret che riguarda il Napoli, di un rapporto mai sbocciato tra tutti. “La storia di Meret ha del contraddittorio, è un equivoco da chiarire al più presto: un campione d’Europa pagato 25 milioni che vive da mesi in bilico, non ha certezze, non gode della totale fiducia dell’allenatore. Proprio Spalletti lo ha impiegato meno di tutti, appena 15 volte lo scorso anno, solo 7 in campionato. Oggi è titolare, potrebbe esserlo per tutta la stagione ma anche finire in fondo alle gerarchie. Sono giorni decisivi. Fino a poche settimane stava per rinnovare (la scadenza attuale è nel 2023), la trattativa era conclusa, il contratto pronto, s’è arenata quando Meret ha capito che il Napoli pensava ad altri nonostante l’addio di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS su la questioneche riguarda il, di un rapporto mai sbocciato tra tutti. “La storia diha del contraddittorio, è un equivoco da chiarire al più presto: un campione d’Europa pagato 25 milioni che vive dain bilico, non ha certezze, non gode della totale fiducia dell’allenatore. Proprio Spalletti lo ha impiegato meno di tutti, appena 15 volte lo scorso anno, solo 7 in campionato. Oggi è titolare, potrebbe esserlo per tutta la stagione ma anche finire in fondo alle gerarchie. Sono giorni decisivi. Fino a poche settimane stava per rinnovare (la scadenza attuale è nel 2023), la trattativa era conclusa, il contratto pronto, s’è arenata quandoha capito che ilpensava ad altri nonostante l’addio di ...

