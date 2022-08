Mountain bike, Mondiali 2022: subito Italia medaglia d’argento nella staffetta mista alle spalle della Svizzera (Di mercoledì 24 agosto 2022) Prendono il via i Mondiali di Mountain bike 2022 di Les Gets, nella regione francese dell’Auvergne-Rhone-Alpes, ed è subito medaglia d’argento per i colori Italiani. nella giornata inaugurale, infatti, si disputava la prova di team relay ed i nostri portacolori hanno subito sfiorato il successo La Svizzera (Dario Lilo, Khalid Sidahmed, Ramona Forchini, Roja Blochinger, Anina Hutter e Nino Schurter) ha concluso con il tempo di 1:17.14 centrando la medaglia d’oro, precedendo per soli 6 secondi gli azzurri (Luca Braidot, Marco Betteo, Martina Berta, Valentina Corvi, Giada Specia e Simone Avondetto), mentre centra la medaglia di bronzo la nazionale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Prendono il via ididi Les Gets,regione francese dell’Auvergne-Rhone-Alpes, ed èper i colorini.giornata inaugurale, infatti, si disputava la prova di team relay ed i nostri portacolori hannosfiorato il successo La(Dario Lilo, Khalid Sidahmed, Ramona Forchini, Roja Blochinger, Anina Hutter e Nino Schurter) ha concluso con il tempo di 1:17.14 centrando lad’oro, precedendo per soli 6 secondi gli azzurri (Luca Braidot, Marco Betteo, Martina Berta, Valentina Corvi, Giada Specia e Simone Avondetto), mentre centra ladi bronzo la nazionale ...

