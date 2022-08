Motomondiale: infortunio alla caviglia, Mir salta gp Misano (Di mercoledì 24 agosto 2022) La reazione dello spagnolo del team Suzuki "Sono fiducioso di poter tornare ad Aragon" ROMA - Joan Mir non parteciperà al gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in calendario dal 2 al 4 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) La reazione dello spagnolo del team Suzuki "Sono fiducioso di poter tornare ad Aragon" ROMA - Joan Mir non parteciperà al gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in calendario dal 2 al 4 ...

