MotoGP Misano: il calendario degli eventi

In occasione del Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma il prossimo 4 settembre, sono tanti gli eventi in programma dedicati ai tanti appassionati che potranno godere non soltanto dello spettacolo in pista ma anche degli appuntamenti organizzati sul territorio romagnolo. 

Sabato 27 agosto a Rimini: Mostra "LE RADICI DELLA RIDERS' LAND – IL NUOVO MOTOCLUB RENZO PASOLINI RACCONTA LA STORIA DELLE MINIMOTO. L'evento è gratuito e si terrà presso il Castel Sismondo dal 27 agosto al 5 settembre. La mostra sarà inaugurata sabato 27 agosto alle ore 11.30
– Il 27 e il 28 agosto ingresso dalle 10.00 alle 19.00
– Dal 29 al 5 settembre ingresso dalle 13.00 alle 19.00;
– Serale mercoledì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00 

Sabato 27 agosto a Riccione: RIDERS' TRIBE – MotoGP OFFICIAL PARTY

