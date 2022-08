MotoGP | Marquez | “Vorrei gareggiare prima della fine della stagione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “Voglio. Ma se non posso, perché i medici mi dicono che non posso, non gareggerò“. Lo ha detto Marcnel corso di una intervista a Dazn Spagna. Il sei volte campione del mondo ha ribadito la sua volontà di tornare quantoalle gare. Reduce da una serie di problemi fisici, dall’infortunio al braccio alle noie alla vista, lo spagnolo ha ammesso: “Ho pianto più per la vista che per il braccio“. E sul suo futuro: “Dipende dalla Honda. Quanto gli do? I due anni che ho di contratto. Non lo nego. Dico sempre: ‘Honda è la Honda, il marchio dei miei sogni’, ma finché gareggio e credo di avere il livello, voglio un progetto vincente. Se no…”. SportFace.