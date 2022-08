Monopattini, il Comune di Roma detta le nuove regole: ecco cosa cambierà. Gualtieri: “Modello di mobilità moderna” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Purtroppo siamo sempre lì: a causa dell’inciviltà e della dabbenaggine di pochi soggetti, alla fine poi pagano tutti. Fatti salvi i proprietari di questi pratici e simpatici mezzi (che ovviamente ci tengono, e li gestiscono con la ‘testa’), dopo aver assistito alle ‘furbate’ di minorenni che sfrecciano in due a bordo dei Monopattini, od alla noncuranza con la quale, spesso anche gli adulti, li gettano in mezzo alla strada dopo il noleggio, il Comune di Roma ha deciso di correre ai ripari, regolamentandone l’uso. Ed ecco le novità: uso consentito solo ai maggiorenni, limiti di velocità, targa di identificazione e, per non farci mancare nulla, numero massimo per il centro. Monopattini a Roma: il Campidoglio ne disciplina l’uso, diminuendo gli operatori interessati ai servizi di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) Purtroppo siamo sempre lì: a causa dell’inciviltà e della dabbenaggine di pochi soggetti, alla fine poi pagano tutti. Fatti salvi i proprietari di questi pratici e simpatici mezzi (che ovviamente ci tengono, e li gestiscono con la ‘testa’), dopo aver assistito alle ‘furbate’ di minorenni che sfrecciano in due a bordo dei, od alla noncuranza con la quale, spesso anche gli adulti, li gettano in mezzo alla strada dopo il noleggio, ildiha deciso di correre ai ripari, regolamentandone l’uso. Edle novità: uso consentito solo ai maggiorenni, limiti di velocità, targa di identificazione e, per non farci mancare nulla, numero massimo per il centro.: il Campidoglio ne disciplina l’uso, diminuendo gli operatori interessati ai servizi di ...

