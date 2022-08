Mondiali mountain bike al via: ecco gli italiani convocati (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ci siamo, partono i Mondiali di mountain bike. A Les Gets in Francia ci sarà una parata di stelle delle ruote grasse che si contenderanno tutte le maglie arcobaleno in palio. Gare maschili e femminili, Juniores, Under 23 ed Élite, cross country, down hill, e-mtb, team relay e short track: il menu è davvero ricco. Gli europei di Monaco sono in archivio ed è momento dunque di concentrarsi sul sicuramente più importante e ambito Mondiale, il quale torna a disputarsi nel dipartimento dell’Alta Savoia dopo il precedente datato 2004. Al via ovviamente anche la nostra Nazionale Italiana, pronta a stupire ed andare a caccia di medaglie in tutte le prove a disposizione. Di seguito scopriamo i nomi di tutti gli azzurri convocati per la manifestazione. LEGGI ANCHE: Dove vedere i Mondiali di ... Leggi su blogciclismo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ci siamo, partono idi. A Les Gets in Francia ci sarà una parata di stelle delle ruote grasse che si contenderanno tutte le maglie arcobaleno in palio. Gare maschili e femminili, Juniores, Under 23 ed Élite, cross country, down hill, e-mtb, team relay e short track: il menu è davvero ricco. Gli europei di Monaco sono in archivio ed è momento dunque di concentrarsi sul sicuramente più importante e ambito Mondiale, il quale torna a disputarsi nel dipartimento dell’Alta Savoia dopo il precedente datato 2004. Al via ovviamente anche la nostra Nazionale Italiana, pronta a stupire ed andare a caccia di medaglie in tutte le prove a disposizione. Di seguito scopriamo i nomi di tutti gli azzurriper la manifestazione. LEGGI ANCHE: Dove vedere idi ...

