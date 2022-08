Mondiali di vela 2022, Tita e Banti guidano la spedizione italiana in Canada (Di mercoledì 24 agosto 2022) Scelti gli atleti che difenderanno i colori italiani ai Mondiali di vela 2022 nelle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17. La manifestazione, che andrà in scena dal 31 agosto al 5 settembre, approda per la prima volta nella sua storia in Canada, nella Baia di Santa Margherita nella regione della Nuova Scozia. Ecco chi difenderà i colori azzurri ai Mondiali di vela In questo inedito campo di regata giungeranno oltre 400 tra i migliori velisti al mondo, che si faranno rappresentanti di ben 32 nazioni diverse. A guidare la spedizione azzurra saranno i tecnici Gianmarco Togni, Gianfranco Sibello e Gabriele Bruni. Ecco tutti gli italiani selezionati per i Mondiali di vela. 49er: Marco Anessi (AN Sebina), Edoardo Gamba (FV Malcesine), ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 24 agosto 2022) Scelti gli atleti che difenderanno i colori italiani aidinelle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17. La manifestazione, che andrà in scena dal 31 agosto al 5 settembre, approda per la prima volta nella sua storia in, nella Baia di Santa Margherita nella regione della Nuova Scozia. Ecco chi difenderà i colori azzurri aidiIn questo inedito campo di regata giungeranno oltre 400 tra i migliori velisti al mondo, che si faranno rappresentanti di ben 32 nazioni diverse. A guidare laazzurra saranno i tecnici Gianmarco Togni, Gianfranco Sibello e Gabriele Bruni. Ecco tutti gli italiani selezionati per idi. 49er: Marco Anessi (AN Sebina), Edoardo Gamba (FV Malcesine), ...

