Mondiali ciclismo su pista Juniores: due ori per l'Italia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono in corso di svolgimento da martedì 23 a domenica 27 agosto in quel di Tel Aviv in Israele i Mondiali di ciclismo su pista dedicati alla categoria Juniores. Oggi sono arrivate le prime due medaglie d'oro per la nostra Nazionale Italiana. LEGGI ANCHE: Elia Viviani ha detto no ai Mondiali su strada: sarà presente in pista Il quartetto maschile dell'inseguimento ha conquistato il metallo più pregiato battendo la Germania facendo registrare un tempo al traguardo di 3:58:53, con i tedeschi che hanno fatto quasi due secondi peggio. I nomi dei cinque azzurri sono Matteo Fiorin, Renato Favero, Alessio Delle Vedove, Luca Giaimi e Andrea Raccagni Noviero, quest'ultimo impegnato nelle qualificazioni. Invece, per quanto riguarda Mattia Predomo, ha conquistato il primo posto nel Keirin.

