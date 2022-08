Mondiale volley maschile 2022, l’Italia debutta il 27 agosto: girone, calendario, orari e tv (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Mondiale di pallavolo maschile 2022 che si svolgerà tra Slovenia e Polonia parte venerdì 26 agosto. La finale è prevista per domenica 11 settembre alla Spodek Arena di Katowice, in Polonia. I padroni di casa difendono il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno il vantaggio di giocare in casa. Parte da una posizione di rilievo anche la Francia, vincitrice dell’oro olimpico a Tokyo e della Nations League. Attenzione anche al Brasile finalista nelle ultime due occasioni dopo tre trionfi consecutivi. l’Italia parte come outsider, ma proverà a dare battaglia. È inserita nel gruppo E, farà il suo debutto il 27 agosto alle 21:15 contro il Canada. Gli azzurri giocheranno all’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia. Dopo il match con i canadesi seguirà quello con la Turchia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildi pallavoloche si svolgerà tra Slovenia e Polonia parte venerdì 26. La finale è prevista per domenica 11 settembre alla Spodek Arena di Katowice, in Polonia. I padroni di casa difendono il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno il vantaggio di giocare in casa. Parte da una posizione di rilievo anche la Francia, vincitrice dell’oro olimpico a Tokyo e della Nations League. Attenzione anche al Brasile finalista nelle ultime due occasioni dopo tre trionfi consecutivi.parte come outsider, ma proverà a dare battaglia. È inserita nel gruppo E, farà il suo debutto il 27alle 21:15 contro il Canada. Gli azzurri giocheranno all’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia. Dopo il match con i canadesi seguirà quello con la Turchia, ...

