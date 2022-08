Modalità di comunicazione della valutazione degli alunni del II Ciclo alle famiglie | in allegato la rubrica e la griglia di valutazione dell’educazione Civica

(Di mercoledì 24 agosto 2022) I risultati delle verifiche, anche orali, andranno comunicati agli, in ottemperanza all’art. 22legge 241/90 (accesso ai documenti amministrativi anche parziali e interni) e al Regolamento sullan. 122/09. Inoltre, considerando che la verifica e ladelle competenze parte prima di tutto dall’analisi delle performance esplicitate nei descrittori, leverranno informate dei livelli di apprendimento e di maturazione raggiunti dai loro figli, nei colloqui individuali mensili ed in momenti specifici all’uopo predisposti. Gli istituti utilizzano, tutti, i registri elettronici che consentono di registrare i risultati delle prove di verifica su un sistema di registrazione on-line (tramite la piattaforma sarà possibile visualizzare le ...

orizzontescuola : Modalità di comunicazione della valutazione degli alunni del II Ciclo alle famiglie: in allegato la rubrica e la gr… - goldenireneh : @AleGuerani @LankasterMerri1 @bzzlr @massimosandal @Noviolenzadonne @ciorancore @FelixTheAilurus @Aramcheck76… - AleGuerani : @goldenireneh @svirgola2 @FelixTheAilurus @ciorancore @GiorgioGParrini @Aramcheck76 @semioticmonkey No è che a voi… - LaFrauMi1 : RT @blu_sia: @LaFrauMi1 È la nuova modalità dello stesso vecchio adagio: “… e comunque la mia porta è sempre aperta, venite quando volete… - AleGuerani : @ciorancore @FelixTheAilurus @goldenireneh @Aramcheck76 @semioticmonkey 1) 'questi qui' lo dici a tua sorella o fra… -

...dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro inagile. "E' un primo passo - si legge - con il quale si rendono più semplici gli obblighi di...La strada "è" un mezzo di: a terra, in cielo o in mare, la via disegna e accompagna ... Occorre, quindi, un riequilibrio tra tutte ledi trasporto, investendo in particolare sulle ...