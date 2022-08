Minaccia il suicidio dopo le botte dell' ex | carabiniera siciliana la salva

(Di mercoledì 24 agosto 2022) «La vita è un bene troppo prezioso, non sprecarla per un uomo che ti sta umiliando». Sonia Cannistraci, ladi 30 anni che ieri sera, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli,...

"La vita è un bene troppo prezioso, non sprecarla per un uomo che ti sta umiliando". E' riuscita a carpire l'attenzione e lo sguardo dell'aspirante suicida, Sonia Cannistraci, la carabiniera siciliana ...La donnadi volersi togliere la vita, ma la carabiniera la dissuade, la calma e la fa rientrare in casa. 'Non voleva neppure rivolgermi lo sguardo - racconta Sonia, da quasi quattro anni ... Minaccia il suicidio e ferisce le forze dell'ordine. Fermato con il taser «La vita è un bene troppo prezioso, non sprecarla per un uomo che ti sta umiliando». Sonia Cannistraci, la carabiniera siciliana di 30 anni che ieri sera, a San Giorgio a ...E' stato determinante l'intervento di una giovane militare che ha convinto la donna a desistere dal gesto. L'uomo è stato arrestato ...