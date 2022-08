Minaccia il suicidio dopo le botte dell' ex | carabiniera di Sant' Agata la salva

(Di mercoledì 24 agosto 2022) "La vita è un bene troppo prezioso, non sprecarla per un uomo che ti sta umiliando". Sonia Cannistraci, ladidi 30 anni che ieri sera, a San Giorgio a Cremano, in provincia di ...

"La vita è un bene troppo prezioso, non sprecarla per un uomo che ti sta umiliando". Sonia Cannistraci, la carabiniera di Sant'Agata di 30 anni che ieri sera, a San Giorgio a Cremano, in provincia di ...