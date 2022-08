Minacce e insulti alla legale dell'arrestato per lo stupro di Piacenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - "Sto ricevendo in queste ore decine di Minacce e ingiurie via mail e sui social perché difendo l'uomo accusato dello stupro di Piacenza". Lo dice all'AGI l'avvocato Nadia Fiorani spiegando che "in tanti mi augurano di essere stuprata o minacciano di farlo". "Ho il terrore di trovarmeli sotto lo studio, in ogni caso li denuncerò" aggiunge Fiorani che è stata nominata difensore d'ufficio del giovane originario della Guinea arrrestato per la violenza sessuale su una donna ucraina. La legale di Sekou Souware attribuisce anche alla diffusione del video del presunto stupro "che ha esacerbato gli animi" le decine di attacchi che sta ricevendo in queste ore. "Gli insulti e le Minacce mi arrivano soprattutto sui social ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - "Sto ricevendo in queste ore decine die ingiurie via mail e sui social perché difendo l'uomo accusatodi". Lo dice all'AGI l'avvocato Nadia Fiorani spiegando che "in tanti mi augurano di essere stuprata o minacciano di farlo". "Ho il terrore di trovarmeli sotto lo studio, in ogni caso li denuncerò" aggiunge Fiorani che è stata nominata difensore d'ufficio del giovane originarioa Guinea arrrestato per la violenza sessuale su una donna ucraina. Ladi Sekou Souware attribuisce anchediffusione del video del presunto"che ha esacerbato gli animi" le decine di attacchi che sta ricevendo in queste ore. "Glie lemi arrivano soprattutto sui social ...

