Milik alla Juventus porterebbe soldi anche al Napoli

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il trasferimento di Arkadiuszin bianconero consentirebbe aldi ricavare un piccolo tesoretto. I partenopei sperano In stand-by questa trattativa, ma non arenata. I bianconeri aspettano che Memphis Depay si svincoli dal Barcellona, ma intanto valutano altre possibilità. In tal senso, ci sarebbe già pronto l’accordo con il Marsiglia per il trasferimento di L'articolo

DiMarzio : .@juventusfc, avanza #Milik per l'attacco. Adesso si procederà per arrivare alla chiusura. ?? #Calciomercato - GiovaAlbanese : Nessun summit di #calciomercato oggi alla Continassa. I confronti sono quotidiani, le riflessioni sovrappongono le… - forumJuventus : ?? Arkadiusz #Milik sempre più vicino alla #Juventus dopo il summit di mercato tra Allegri e i dirigenti. [Sky Sport] - FiloBarige993 : RT @MatthijsPog: ???? La Juventus fino alla fine proverà a trovare un'intesa con Depay. La Juve sta riflettendo sulle cifre. Ieri persone vic… - user72191931922 : RT @villaneveismo_: Il jmedical alla notizia di milik alla juve -

fine fu Conte a dover cambiare le sue idee tattiche andando al 3.5.2. E Paratici che prende ... Così oggi Cherubini parte da Morata, passa a Zaniolo, vira su Depay e finisce per prender. Non ...... sarebbe anche disposto a scommettere su di lui per dare un attaccante di maggiore mobilità... Al momento in ogni caso resta in vantaggioper l'attacco juventino, ma tutto andrà ancora ...Il trasferimento di Arkadiusz Milik in bianconero consentirebbe al Napoli di ricavare un piccolo tesoretto. I partenopei sperano ...La Juventus si prepara agli ultimi botti del suo calciomercato estivo. In attacco oltre a Milik c'è l'ultimo step della telenovela Depay ...