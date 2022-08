Milano, scappò dopo aver violentato una donna con altri tre complici: arrestato immigrato egiziano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago – dopo ulteriori indagini è stato arrestato il terzo uomo del branco che lo scorso 3 luglio aveva aggredito e stuprato una donna in piazza Napoli, si tratta di un immigrato quarantasettenne egiziano, accusato anche lui di violenza sessuale insieme agli altri due arrestati, un quarantaduenne della Guinea e un ventiduenne egiziano, fermati entrambi in flagrante la notte del crimine, mentre il più grande stava consumando ancora lo stupro. Quella notte la vittima, una quarantunenne brasiliana, era stata sorpresa dai tre uomini che l’avevano trascinata con forza in un angolo buio del parco e li avevano abusato di lei. L’immigrato era riuscito a scappare dopo la violenza Il terzo complice era riuscito a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 agosto 2022), 24 ago –ulteriori indagini è statoil terzo uomo del branco che lo scorso 3 luglio aveva aggredito e stuprato unain piazza Napoli, si tratta di unquarantasettenne, accusato anche lui di violenza sessuale insieme aglidue arrestati, un quarantaduenne della Guinea e un ventiduenne, fermati entrambi in flagrante la notte del crimine, mentre il più grande stava consumando ancora lo stupro. Quella notte la vittima, una quarantunenne brasiliana, era stata sorpresa dai tre uomini che l’avevano trascinata con forza in un angolo buio del parco e li avevano abusato di lei. L’era riuscito a scapparela violenza Il terzo complice era riuscito a ...

