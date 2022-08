Milan, Tonali verso il rinnovo fino al 2027: le ultime (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nelle ultime ore incontro con gli agenti di Tonali per i dirigenti del Milan e prolungamento possibile: tutti i dettagli e le ultime. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nelleore incontro con gli agenti diper i dirigenti dele prolungamento possibile: tutti i dettagli e le

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, primo incontro per il rinnovo di Sandro #Tonali ???? - lucabianchin7 : Il #Milan ha l’accordo con Rade #Krunic per il rinnovo di contratto al 2025. Sarà ufficiale a breve. Confermato il… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Milan, terminato l'incontro per il rinnovo di #Tonali: primo passo per il prolungamento fino a… - ACMilanClubPNW : RT @supersonico1986: Probabile formazione del Milan sabato [@SkySport]: Maignan Calabria Kalulu Tomori Theo Tonali Bennacer Messias De Ket… - PianetaMilan : @acmilan, #Tonali verso il rinnovo fino al 2027: le ultime #ACMilan #Milan #SempreMilan -