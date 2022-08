Milan, Sky: “Rinnovo in vista per Sandro Tonali” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milan Tonali- Il Milan continua la sua preparazione in vista della gara di sabato contro il Bologna, alle 18:30. Lavoro aerobico e poi col pallone per la rosa di Stefano Pioli. Il Milan continua la sua ricerca per un giusto centrocampista sul calciomercato. Si è sondato, in questi ultimi giorni il nome di Jean Onana, trattabile con il Bordeaux solo a titolo definitivo. I Rossoneri seguono sullo sfondo Papè Sarr del Tottenham e Tameze del Verona, il quale il prezzo del cartellino è troppo elevato. Nel frattempo, però, Maldini è lavoro per trovare il giusto accordo per il Rinnovo di uno dei protagonisti dello scorso scudetto. Stiamo parlando di: Sandro Tonali, giocatore fondamentale per l’XI titolare di Pioli è pronto a rinnovare. I Rossoneri dopo aver ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione indella gara di sabato contro il Bologna, alle 18:30. Lavoro aerobico e poi col pallone per la rosa di Stefano Pioli. Ilcontinua la sua ricerca per un giusto centrocampista sul calciomercato. Si è sondato, in questi ultimi giorni il nome di Jean Onana, trattabile con il Bordeaux solo a titolo definitivo. I Rossoneri seguono sullo sfondo Papè Sarr del Tottenham e Tameze del Verona, il quale il prezzo del cartellino è troppo elevato. Nel frattempo, però, Maldini è lavoro per trovare il giusto accordo per ildi uno dei protagonisti dello scorso scudetto. Stiamo parlando di:, giocatore fondamentale per l’XI titolare di Pioli è pronto a rinnovare. I Rossoneri dopo aver ...

