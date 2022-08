Milan, si insiste per Junior Onana. Concorrenza di Monza e Cremonese (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Milan prova a stringere su Junior Onana. Secondo l’Equipe, mercoledì è in programma un nuovo incontro tra la dirigenza del Bordeaux e le controparti Milanesi per cercare di sistemare la situazione. Il Bordeaux vuole 6 milioni di euro più 1 milione di euro di bonus e una percentuale sulla rivendita per cedere il nazionale camerunese. “Non siamo ancora d’accordo, ma non siamo lontani”, ha detto a l’Equipe una fonte vicino alla trattativa. Sempre in Italia, Monza e Cremonese sono le altre due squadre interessate al giocatore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilprova a stringere su. Secondo l’Equipe, mercoledì è in programma un nuovo incontro tra la dirigenza del Bordeaux e le contropartiesi per cercare di sistemare la situazione. Il Bordeaux vuole 6 milioni di euro più 1 milione di euro di bonus e una percentuale sulla rivendita per cedere il nazionale camerunese. “Non siamo ancora d’accordo, ma non siamo lontani”, ha detto a l’Equipe una fonte vicino alla trattativa. Sempre in Italia,sono le altre due squadre interessate al giocatore. SportFace.

