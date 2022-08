Milan, Pioli attende ancora il miglior Leao: carburazione lenta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Milan e Stefano Pioli attendono ancora il miglior Rafael Leao in quest'inizio di stagione: il portoghese è a carburazione lenta Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ile StefanoattendonoilRafaelin quest'inizio di stagione: il portoghese è a

Gazzetta_it : Lo stallo sul rinnovo, gli urlacci di Pioli: Leao, i motivi della falsa partenza #Milan - Giorno_Milano : Milan, contro il Bologna Pioli mescola le carte - infoitsalute : Milan, Pioli prepara dei cambi per la gara casalinga col Bologna - cielorossonero : RT @PianetaMilan: @acmilan, #Pioli prepara dei cambi per la gara casalinga col @BfcOfficialPage #MilanBologna - PianetaMilan : @acmilan, #Pioli prepara dei cambi per la gara casalinga col @BfcOfficialPage #MilanBologna -