MILAN, LEAO PIACE AL CHELSEA: LA SUGGESTIONE AL CONTRARIO (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le suggestioni di calciomercato di solito sono fatte così: si fa un nome altisonante e lo si accosta a un club magari di alto livello ma senza grandi disponibilità economiche. Rafa LEAO direzione CHELSEA è una SUGGESTIONE al CONTRARIO se la vediamo dal punto di vista del MILAN: il nome è di quelli altisonanti perché parliamo del miglior giocatore dell'ultima Serie A, ma a far gola stavolta non sarebbero le sue prestazioni, ma i soldi che arriverebbero da una sua cessione. Altamente improbabile, a dirla tutta, ma tant'è: radiomercato non smette mai di andare in onda. CALCIOMERCATO MILAN, LEAO NON È IN VENDITA Secondo i rumors in arrivo da Nyon, il MILAN dovrà pagare 2 milioni di ammenda per il mancato rispetto dei parametri del fair play finanziario ...

