Milan, il momento di De Ketelaere: chance da titolare con il Bologna (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sabato sera il Milan affronterà a San Siro il Bologna. Pioli pensa di lanciare dal primo minuto il belga Charles De Ketelaere Sabato sera il Milan ospiterà a San Siro il Bologna nella terza giornata di campionato, con De Ketelaere che si candida per una maglia da titolare. Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello, il belga dovrebbe infatti essere preferito a Brahim Diaz. L'articolo proviene da Calcio News 24.

