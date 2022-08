Milan, Gazzetta: “Leao tra rinnovo e Chelsea, sull’offerta da 150 milioni…” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milan Leao- Il Milan continua la sua preparazione in vista della gara di sabato in casa, contro il Bologna. I Rossoneri lavorano molto sui piazzati e poi scarico in piscina. Il Milan è molto attento a proteggere i suoi beniamini e i suoi pupilli da offerte irrinunciabili. Nelle prossime settimane dopo il rinnovo di Tomori, arriverà anche quello di Tonali verso la permanenza fino al 2027. Per Leao, che momentaneamente percepisce 1,5 milioni di euro all’anno, i Rossoneri vorrebbero aumentare corposamente il suo ingaggio. Il suo agente, Jorge Mendes, è un osso duro e Settembre sarà il mese per il tanto atteso rinnovo. Ecco cosa dice la Gazzetta dello Sport, sulla questione rinnovo e parla anche di un offerta del Chelsea: ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista della gara di sabato in casa, contro il Bologna. I Rossoneri lavorano molto sui piazzati e poi scarico in piscina. Ilè molto attento a proteggere i suoi beniamini e i suoi pupilli da offerte irrinunciabili. Nelle prossime settimane dopo ildi Tomori, arriverà anche quello di Tonali verso la permanenza fino al 2027. Per, che momentaneamente percepisce 1,5 milioni di euro all’anno, i Rossoneri vorrebbero aumentare corposamente il suo ingaggio. Il suo agente, Jorge Mendes, è un osso duro e Settembre sarà il mese per il tanto atteso. Ecco cosa dice ladello Sport, sulla questionee parla anche di un offerta del: ...

lucabianchin7 : Il #Milan ha l’accordo con Rade #Krunic per il rinnovo di contratto al 2025. Sarà ufficiale a breve. Confermato il… - Gazzetta_it : L'ombra del Chelsea su #Leao. Ma lui e il #Milan fanno muro - Gazzetta_it : Il Bordeaux non fa sconti per Onana: il Milan davanti un bivio #calciomercato - fant_chia_amor : RT @FraNasato: Boban alla Gazzetta dello Sport: “Maldini ha dovuto faticare per ottenere un rinnovo di contratto? Lo trovo molto strano, è… - Dolce_Globo : RT @theMilanZone_: ?? Secondo @Gazzetta_it ci sarebbe stato un doppio No al #Chelsea, sia quello del #Milan, sia quello di #Leao. -