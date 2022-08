Migranti: navi Guardia Costiera ne soccorrono oltre 750, sbarco a Porto Empedocle e Pozzallo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Due unità d'altura della Guardia Costiera italiana. Nave Diciotti prima destinata a Pozzallo, è stata dirottata a Porto Empedocle, con oltre 500 Migranti a bordo. A Pozzallo invece arriverà intorno alle 11 nave Peluso con oltre 250 a bordo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 agosto 2022) Due unità d'altura dellaitaliana. Nave Diciotti prima destinata a, è stata dirottata a, con500a bordo. Ainvece arriverà intorno alle 11 nave Peluso con250 a bordo L'articolo proviene da Firenze Post.

