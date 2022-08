Michelle Hunziker trasloca | com’è fatta la nuova casa a CityLife a Milano con tinte neutre e arredamento chic

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 2022 non è stato un anno semplice per. La popolare conduttrice Mediaset si è infatti separata da Tomaso Trussardi, dopo otto anni di matrimonio e due figlie. Dal punto di vista lavorativo è invece stato un anno impegnativo ma allo stesso tempo gratificante, grazie al successo del nuovo programmaImpossible, condotto in prima serata su Canale 5. Tornando alla separazione con l’ex marito,ha dovuto far fronte a un altro profondo cambiamento nella sua routine quotidiana: l’addio alla mega villa di Bergamo dove abitava con Trusardi, seguito dal trasferimento nel quartieredi, dove ha acquistato. A mostrare le foto della suaabitazione è stata la stessasui social, ...

Corriere : Michelle Hunziker, finita la storia con il chirurgo Giovanni Angiolini - NotizieNews2 : Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, l'addio è ufficiale: il motivo della rottura - infoitcultura : Michelle Hunziker, è finita con Giovanni Angiolini (e spunta l'ombra di Eros) - infoitcultura : Roberto Alessi: 'La fine tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini può avere due nomi'/ Il retroscena - VanityFairIt : La coppia dell'estate sarebbe già scoppiata. Le vacanze le ha trascorse in Costa Smeralda, dov’è stata paparazzata… -

Roberto Alessi: "La fine trae Giovanni Angiolini può avere due nomi"/ Il retroscena Andrea Ruggeri, tegola anche sul lavoro per l'ex di Anna Falchi: cosa è successo Per Andrea ...Distesi i rapporti con l'ex moglie- che compare insieme ad Aurora nel video di Ama - Eros Ramazzotti ha sempre precisato che non c'è stato alcun ritorno di fiamma. Battito Infinito ...In questo periodo di grandi rivoluzioni per Michelle Hunziker, finita la storia con Tomaso Trussardi, la showgirl ha lasciato la villa di Bergamo per trasferirsi nel quartiere inn di Milano, a CityLif ...Michelle Hunziker ultime notizie. L'amore tra Michelle Hunziker e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini è già finito