Michelle Hunziker di nuovo single | con Giovanni Angiolini è già finita

Lovestory al capolinea per. Dopo cinque mesi di frequentazione , pare che sia finita l a relazione con il chirurgo sardo Giovanni Angiolini ( Grande Fratello ). A diffondere la notizia è il settimanale Chi, ..., amore finito Ma il gossip non concede tempo e le tappe probabilmente sono state bruciate troppo in fretta. così pare che la fiamma della passione tra i due si sia già spenta. Come ...Michelle Hunziker ultime notizie. L'amore tra Michelle Hunziker e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini è già finitoMichelle Hunziker è restata ancora una volta a bocca asciutta. Dopo la fine della storia con Eros e Trussardi, la storia si è ripetuta.