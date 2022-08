"Mi preoccupa", "Non è la legge di Mosè". Cottarelli attacca? Come lo asfalta Siri (Di mercoledì 24 agosto 2022) Acceso botta e risposta a In Onda su La7 tra Armando Siri della Lega e Carlo Cottarelli, candidato del Pd. Il primo, commentando il discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini, ha spiegato che è tempo di guardare avanti e non rimanere troppo attaccati al passato: "Siamo impegnati a vedere quello che arriverà domani, su quello che è stato ieri gli italiani potranno esprimere il loro sentire andando a votare". Cottarelli, invece, ha affermato: "Draghi ha detto che ce la caveremo. Credo fosse necessario dire una cosa del genere. Si è deciso di staccare la spina... ma oggi quando ho sentito il discorso e gli applausi, la mia prima reazione è stata: 'perché è stato mandato via con 6 mesi di anticipo?". Cottarelli, poi, è passato all'attacco del centrodestra: "Mi preoccupa un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Acceso botta e risposta a In Onda su La7 tra Armandodella Lega e Carlo, candidato del Pd. Il primo, commentando il discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini, ha spiegato che è tempo di guardare avanti e non rimanere troppoti al passato: "Siamo impegnati a vedere quello che arriverà domani, su quello che è stato ieri gli italiani potranno esprimere il loro sentire andando a votare"., invece, ha affermato: "Draghi ha detto che ce la caveremo. Credo fosse necessario dire una cosa del genere. Si è deciso di staccare la spina... ma oggi quando ho sentito il discorso e gli applausi, la mia prima reazione è stata: 'perché è stato mandato via con 6 mesi di anticipo?"., poi, è passato all'attacco del centrodestra: "Miun ...

vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - _398909259204 : @OrtigiaP @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi È nel programma della lega se non sbaglio e la cosa mi preoccupa, abbia… - AnticoMichael : @lauraboldrini La destra la @Meloni @Salvini @Berlusconi la #Destra la #Destra la #Destra ..... ma si puoi capire v… - Lorellastelle : @Europeo91785337 @lageloni @EnricoLetta @pdnetwork @GoffredoBettini @AndreaOrlandosp @peppeprovenzano… - Brontolo2013 : @Cartabellotta Un medico si preoccupa davvero della salute delle persone ,e non fa politica senza tenerne conto -