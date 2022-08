Mercato – Acerbi bloccato dall’Inter, ma priorità a Chalobah: lunedì giorno decisivo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Acerbi bloccato dall’Inter che però spera ancora in Chalobah E’ corsa a due per il ruolo di difensre centrale in casa Inter. Dopo l’incontro di ieri con Pastorello, Francesco Acerbi aspetta solo la chiamata per fare le visite mediche con i nerazzurri e diventare così il vice-De Vrij: prima però Marotta e Ausilio proveranno a fare un altro tentativo con il Chelsea per Chalobah. Ecco il punto della situazione fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Chalobah fino a lunedì. Altrimenti Acerbi, perché su Akanji le difficoltà persistono. L’Inter ha voglia ma non ha fretta. Marotta e Ausilio ieri si sono portati avanti con il centrale della Lazio. Ma la priorità resta il 23enne del Chelsea: solo se entro ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022)che però spera ancora inE’ corsa a due per il ruolo di difensre centrale in casa Inter. Dopo l’incontro di ieri con Pastorello, Francescoaspetta solo la chiamata per fare le visite mediche con i nerazzurri e diventare così il vice-De Vrij: prima però Marotta e Ausilio proveranno a fare un altro tentativo con il Chelsea per. Ecco il punto della situazione fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “fino a. Altrimenti, perché su Akanji le difficoltà persistono. L’Inter ha voglia ma non ha fretta. Marotta e Ausilio ieri si sono portati avanti con il centrale della Lazio. Ma laresta il 23enne del Chelsea: solo se entro ...

