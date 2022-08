Meloni si ferma mentre gesticola sul palco e scherza: “Famme sta attenta, che ansia, bisogna fare il saluto giapponese” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nel corso del comizio ad Ancona, con cui ha dato il via alla campagna elettorale, Giorgia Meloni ha scherzato con i suoi sostenitori. “Che mano è? Famme’ sta attenta, che ansia…” ha ironizzato mentre gesticolava. “Qui bisogna fare il saluto giapponese”. Il riferimento è ai diversi casi di esponenti di Fratelli d’Italia immortalati e finiti poi sui giornali mentre facevano il saluto romano con il braccio teso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nel corso del comizio ad Ancona, con cui ha dato il via alla campagna elettorale, Giorgiahato con i suoi sostenitori. “Che mano è?’ sta, che…” ha ironizzatova. “Quiil”. Il riferimento è ai diversi casi di esponenti di Fratelli d’Italia immortalati e finiti poi sui giornalifacevano ilromano con il braccio teso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

