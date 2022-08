Meloni-Letta | al primo confronto scintille su scuola e lavoro | cosa hanno detto al meeting di Rimini

matteorenzi : Meloni e Letta pensano di legittimarsi reciprocamente litigando sul concetto di #devianze. Noi invece facciamo prop… - Giorgiolaporta : Una foto della #Meloni che strumentalizza uno #stupro. Ah no scusate, questo è il profilo di #Letta e del #Pd che m… - CarloStagnaro : Nessun essere umano è 'deviante'. Quindi né viva né abbasso le #devianze. Viva le differenze che rendono ciascuno u… - Alfio30538482 : RT @CarloStagnaro: Nessun essere umano è 'deviante'. Quindi né viva né abbasso le #devianze. Viva le differenze che rendono ciascuno unico… - Saverio00473697 : I ladri di Pisa si sono incontrati al meeting di Rimini. Primo feccia a feccia tra Letta e la Meloni. -

Dibattito tra i leader in vista del voto a Rimini. Il leader del Pd: 'Non dare segni di cedimento a Putin, ci ricatta'. Draghi: 'L'Italia continuerà a sostenere Kiev', oggi il presidente del Consiglio ...... la sintesi diventa:ce l'ha con le devianze,vuole impedirci d'essere culattoni; a quel punto Enrico, che mai mai mai si fa dettare i temi da(egemone come solo Silvio lo ...Record del segretario del Pd. Di Maio draghiano e Conte a casa. Voti (ironici) ai leader politici che hanno parlato a Rimini ...Il popolo di Cl porta sul palco i big per parlare di tutto . Dal gas al reddito di cittadinanza, curiosa convergenza sul cuneo fiscale. Oggi occhi puntati su Rimini per l’intervento del premier Draghi ...