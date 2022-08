Meloni e Renzi vincono la Social Hit di Giordano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Post Interaction (è il numero medio di interazioni sui post di un profilo per follower e per post) È ancora una volta Instagram la piattaforma con il più alto tasso di coinvolgimento degli utenti. In particolare, nella classifica odierna, a contendersi le prime due posizioni sono Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, e Matteo Renzi, co-runner della lista Italia Viva/Azione. Total Reaction (è il numero di reazione, commenti e condivisioni ottenuti da posti) Rispetto alla Social Hit di ieri pomeriggio, sul podio delle reaction, quest’oggi sale Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle e lo fa grazie a TikTok. Ma, l’ex premier si prende anche la terza posizione utile, con altre 141 mila reaction incassate su Facebook. Più discussi (elenco dei thread più discussi in base ai messaggi totali contando tutti i commenti ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Post Interaction (è il numero medio di interazioni sui post di un profilo per follower e per post) È ancora una volta Instagram la piattaforma con il più alto tasso di coinvolgimento degli utenti. In particolare, nella classifica odierna, a contendersi le prime due posizioni sono Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, e Matteo, co-runner della lista Italia Viva/Azione. Total Reaction (è il numero di reazione, commenti e condivisioni ottenuti da posti) Rispetto allaHit di ieri pomeriggio, sul podio delle reaction, quest’oggi sale Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle e lo fa grazie a TikTok. Ma, l’ex premier si prende anche la terza posizione utile, con altre 141 mila reaction incassate su Facebook. Più discussi (elenco dei thread più discussi in base ai messaggi totali contando tutti i commenti ...

Linkiesta : Vincerà la destra, perderà la sinistra, l’unico voto utile sarà per #Renzi-#Calenda Le proposte di #Meloni sono gr… - vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - SimoneAlliva : #Renzi del resto è stato sempre quello convinto che il #ddlzan avrebbe introdotto la teoria del gender nelle scuole… - LunardiPaolo_67 : RT @michele_geraci: Un po' di ripasso di storia: Qual è stato l'impatto delle #Sanzioni su #Cuba, in essere da 60 anni? (per cosa, tra l'a… - Enricicca : @PoliticaPerJedi Che Renzi abbia colpi di genio mi pare fuor di dubbio. Ma non ha 'strappato Calenda al Pd', né tan… -