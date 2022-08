Meghan debutta col nuovo podcast | la Famiglia Reale nel mirino

(Di mercoledì 24 agosto 2022)Markle hato ufficialmente con il suo. Con Archetypes, che esce con una puntata a settimana su Spotify, la moglie del Principe Harry intende esplorare il mondo delle donne, che non è sempre tutto rose e fiori. Tanto che la prima registrazione (con tanto di ospite speciale) si è occupata delle “etichette e le convenzioni che trattengono le donne” dall’essere sé stesse e inseguire i propri sogni e i propri progetti. Cosa che, di fatto, sembra l’ennesima stoccata alla, con un riferimento non troppo velato alla sua personale esperienza a Palazzo.Markle e gli stereotipi sulle donne A fronte di un nutrito gruppo di sudditi (e non) che hanno sempre disegnatoMarkle come una donna ambiziosa e ...

A fronte di un nutrito gruppo di sudditi (e non) che hanno sempre disegnatoMarkle come una donna ambiziosa e calcolatrice , al punto da aver letteralmente progettato di allontanare Harry ...