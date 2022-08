Megan Montaner | vita privata | biografia | carriera | Instagram | marito | figli e curiosità sull’attrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Cosa sappiamo delladi? La bella e brava attrice spagnola è conosciuta in Italia per aver interpretato la volitiva e coraggiosa Pepa nella soap Il segreto, ma ora la si può ammirare anche in Grand Hotel – Intrighi e passioni, serial televisivo iberico che Canale 5 sta trasmettendo proprio in queste settimane estive. Scopriamo di più sull’artista sia dal punto di vista personale che privato. Chi èGraciaè nata a Huesca, in Spagna, il 21 Agosto del 1987 (Leone). Lo spettacolo è una passione che l’accompagna fin dalla più tenera età. Terminati gli studi, la giovanissimasi trasferisce a ...