Meeting Rimini: Letta e Salvini, il debole scontro sulle sanzioni alla Russia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Al Meeting di Rimini i leader politici si incontrano e parlano dal palco. Ci sono tutti, o per lo meno tanti, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, Enrico Letta e Luigi Di Maio, mentre è atteso oggi anche Mario Draghi. Manca il presidente del M5S Giuseppe Conte, il che produce una bizzarra reazione negli ambienti grillini. Mancano anche Carlo Calenda e Matteo Renzi, che però ci saranno nei prossimi giorni. Meeting Rimini, l’inutile scontro sulle sanzioni alla Russia La cosa che emerge di più, come riportato dall’Ansa, è lo “scontro” tra Matteo Salvini ed Enrico Letta. Uno scontro che si concentra sulla guerra in Ucraina e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Aldii leader politici si incontrano e parlano dal palco. Ci sono tutti, o per lo meno tanti, da Matteoa Giorgia Meloni, Enricoe Luigi Di Maio, mentre è atteso oggi anche Mario Draghi. Manca il presidente del M5S Giuseppe Conte, il che produce una bizzarra reazione negli ambienti grillini. Mancano anche Carlo Calenda e Matteo Renzi, che però ci saranno nei prossimi giorni., l’inutileLa cosa che emerge di più, come riportato dall’Ansa, è lo “” tra Matteoed Enrico. Unoche si concentra sulla guerra in Ucraina e ...

