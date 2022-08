Meeting Rimini 2022, Draghi: “Con prossimo governo Italia ce la farà” – Video (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono convinto che il prossimo governo, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili. L’Italia ce la farà anche questa volta”. E’ un passaggio dell’intervento del premier Mario Draghi al Meeting di Rimini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono convinto che il, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili. L’ce laanche questa volta”. E’ un passaggio dell’intervento del premier Marioaldi. L'articolo proviene daSera.

