McLaren - Ricciardo, è ufficiale il divorzio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra Daniel Ricciardo e la McLaren il rapporto è giunto al capolinea . Alla ripartenza del mondiale da Spa, GP del Belgio , arriva l'ufficialità sull'interruzione consensuale del contratto a fine ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra Daniele lail rapporto è giunto al capolinea . Alla ripartenza del mondiale da Spa, GP del Belgio , arriva l'ufficialità sull'interruzione consensuale del contratto a fine ...

SkySportF1 : ?? ULTIM'ORA McLaren e Daniel Ricciardo hanno confermato che il contratto di Daniel del 2023 è stato risolto anticip… - 99kvrtgasly : RT @Luden_86: Mi dispiace per Daniel. In carriera meritava molto di più. Ed invece si è sempre trovato nel posto sbagliato oltre che nel mo… - ferrcedes : mclaren (derogatory) daniel ricciardo (affectionate) - vetteliana : la mclaren ha speso più di 10 milioni di dollari per liberarsi di ricciardo quando hanno un carrello della spesa, zak brown masterclass - AndreaEttori : Se i team manager scegliessero i piloti in base ai sorrisi e alla simpatia, in diversi potremmo ambire ad un posto… -